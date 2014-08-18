707 новых случаев коронавируса выявили в Петербурге за сутки

Всего с начала пандемии заболели 398 184 жителя Петербурга.

За прошедшие сутки специалисты выявили 707 новых случаев заболевания коронавирусом. Также 816 человек выздоровели. Напомним, 398 184 человека заразились с начала пандемии, 352 408 – поправились.

Отмечается, что всего скончался 12 421 человек. За сутки подтвердили смерть 27 петербуржцев.

В Ленинградской области за сутки было выявлено 95 новых случаев коронавируса, также из больниц выписали 59 человек, погибли 16 человек.

Всего в России за сутки выявили 8 646 новых случаев коронавируса в 83 регионах.



Ранее мы писали, что в Петербурге свободны 17% коек для лечения коронавируса.

Фото: Piter.TV