В Петербурге свободны 17% коек для лечения коронавируса

Помощь больным с коронавирусом оказывают 15 больниц.

В понедельник, 5 апреля, в Смольном рассказали, сколько коронавирусных коек свободно. Всего в 15 стационарах, оказывающих помощь больным коронавирусом, развернуто 5 347 коек. Из них свободно 915 мест, что составляет 17%.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, заболеваемость идет на убыль. Стационары возвращаются к обычной работе. Беглов, в свою очередь, поблагодарил медиков и персонал больниц, которые лечили пациентов с COVID-19.

Напомним, 17 городских и 7 федеральных стационаров (12 538 коек) принимали петербуржцев с коронавирусом и пневмонией. В случае необходимости, больницы снова быстро перепрофилируют в инфекционные.

Ранее мы писали, что более 405 тыс. петербуржцев привились от коронавируса.

Фото: Piter.TV