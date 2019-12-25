Более 405 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

Полный цикл вакцинации прошел 296 101 человек.

В воскресенье, 4 апреля, в отчете межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом привели статистику по вакцинации в Петербурге.

С начала прививочной кампании 405 074 человек прошли вакцинацию. Полный цикл завершили 296 101 петербуржец. За последние сутки привились 4 017 человек первым компонентом и 1780 человек – вторым.

Петербург получил 510 242 комплекта вакцины против коронавируса. Их каждый день доставляют в прививочные пункты. На данный момент в городе более 60 тысяч комплектов.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек.

Фото: Piter.TV