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Более 405 тыс. петербуржцев привились от коронавируса
Сегодня, 17:44
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smirenny

Более 405 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

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Полный цикл вакцинации прошел 296 101 человек.

В воскресенье, 4 апреля, в отчете межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом привели статистику по вакцинации в Петербурге. 

С начала прививочной кампании 405 074 человек прошли вакцинацию. Полный цикл завершили 296 101 петербуржец. За последние сутки привились 4 017 человек первым компонентом и 1780 человек – вторым.

Петербург получил 510 242 комплекта вакцины против коронавируса. Их каждый день доставляют в прививочные пункты. На данный момент в городе более 60 тысяч комплектов. 

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тыс. человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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