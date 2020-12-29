За последние сутки в Ленобласти выявили 222 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 222 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки был выписаны 182 человека. Еще 7 человек скончались от вирусной инфекции.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 29818 случаев заболевания вирусной инфекцией, 386 человек скончались, 26847 человек выздоровели.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти подросток лишился глаза во время игры с другом в школе-интернате.
Фото: Piter.TV
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