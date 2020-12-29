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В Ленобласти подросток лишился глаза во время игры с другом в школе-интернате
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти подросток лишился глаза во время игры с другом в школе-интернате

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Потерпевший получил серьезный удар пряжкой ремня.

Накануне в Гатчинском районе Ленобласти произошел несчастный случай, в результате которого подросток 2007 года рождения лишился глаза. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 января около 22 часов вечера на территории школы-интерната в поселке Коммунары. Юноша получил травму во время игры с другом – товарищ случайно ударил его пряжкой ремня. Удар пришелся прямо в глаз пострадавшего.

С тяжелым проникающим ранением правого глаза с выпадением оболочек подростка увезли в Детскую областную больницу. Медикам пришлось удалить глаз.

Ранее мы писали, что в Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотиками.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, лишился глаза, травма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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