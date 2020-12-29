В Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотиками

Ребенок растет в неполной семье.

Накануне в Тосненском районе Ленобласти экстренно госпитализировали годовалую девочку с серьезным отравлением запрещенными препаратами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мать утверждает, что малышке стало плохо в собственной квартире в доме №12 на Первомайской улице в городе Никольское. По предварительным данным, девочка отравилась метадоном. Более подробной информации, а также сведений о том, как запрещенный препарат оказался в организме ребенка, нет.

Девочка растет в неполной семье – мать воспитывает ее одна. На учете в органах она не состоит. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стала известна судьба малыша, вся семья которого скончалась от коронавируса.

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