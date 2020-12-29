За последние сутки в Ленобласти выявили 223 новых случая заболевания COVID-19

Еще 9 человек ушли из жизни.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 223 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 207 человек. Еще 9 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 701 случай заболевания вирусной инфекцией, 362 человека скончались, 25 872 человека выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти 22 января в большинстве районов пройдет снег.

Фото: Piter.TV