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За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19

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Из жизни ушли еще 10 человек.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 257 человек. Еще 10 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 478 случаев заболевания вирусной инфекцией, 353 человека скончались, 25 665 человек выздоровели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Ленобласти попросили не беспокоить оставшихся на зиму лебедей. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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