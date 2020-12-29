За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 257 человек. Еще 10 человек скончались от вирусной инфекции.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 478 случаев заболевания вирусной инфекцией, 353 человека скончались, 25 665 человек выздоровели.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Ленобласти попросили не беспокоить оставшихся на зиму лебедей.
Фото: Piter.TV
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