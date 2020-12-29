Жителей Ленобласти попросили не беспокоить оставшихся на зиму лебедей

Птиц нельзя подкармливать хлебом: иногда они распухают и могут погибнуть.

В этом году из-за теплой зимы и незамерзающих водоемов многие лебеди не улетели из Ленинградской области в теплые края. В связи с этим местных жителей попросили не беспокоить птиц. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

В основном лебеди едят зимой водоросли. Если мороз сковывает льдом водоем, не стоит бить тревогу и делать полынью. Специалисты советуют не вмешиваться в природные процессы. При недостатке питания лебеди используют накопленный жир, в случае крайней необходимости они могут выбрать другое, более подходящее место для зимовки.

Лебедям необходима помощь человека, только если есть явные признаки ранения или повреждения. Во всех других случаях эти птицы не нуждаются в помощи. Они способны переносить низкие температуры и находить безопасное место для отдыха. Кормить лебедей хлебом также противопоказано: иногда они распухают и могут погибнуть.

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Видео: ВКонтакте / Охотнадзор/47