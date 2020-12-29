За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заражения COVID-19

Общее количество случаев за весь период превысило 28 тысяч.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 214 человек. Еще 8 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 035 случаев заболевания вирусной инфекцией, 336 человек скончались, 25 167 человек выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов сделают бесплатным на четыре дня.

Фото: Piter.TV