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За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:11
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заражения COVID-19

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Общее количество случаев за весь период превысило 28 тысяч.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 214 человек. Еще 8 человек скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 28 035 случаев заболевания вирусной инфекцией, 336 человек скончались, 25 167 человек выздоровели. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов сделают бесплатным на четыре дня. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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