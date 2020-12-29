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Проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов сделают бесплатным на четыре дня
Сегодня, 8:36
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nastya960

Проезд в транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов сделают бесплатным на четыре дня

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В Петербурге и Ленобласти бесплатный проезд будет действовать 18, 26-28 января.

В честь годовщины прорыва блокады и снятия блокады Ленинграда на четыре дня все автобусы компании "Питеравто" будут бесплатными для ветеранов. Об этом перевозчик сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте".

В Петербурге и Ленобласти бесплатный проезд будет действовать 18, 26-28 января. Это касается не только государственных маршрутов, но и коммерческих, если их обслуживает "Питеравто".

Льгота полагается всем ветеранам, вне зависимости от гражданства или места жительства.

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Фото: Piter.tv

Теги: блокада ленинграда, ветераны, питеравто, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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