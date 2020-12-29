За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19

Общее количество случаев за весь период пандемии близится к 28 тысячам.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 157 человек. Еще 6 человек скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 27 809 случаев заболевания вирусной инфекцией, 328 человек скончались, 24 953 человека выздоровели. Количество активных случаев — 2528.

Ранее в Ленобласти официально разрешили Крещенские купания.

Фото: Piter.TV