За последние сутки в Ленобласти выявили 225 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 157 человек. Еще 6 человек скончались от вирусной инфекции.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 27 809 случаев заболевания вирусной инфекцией, 328 человек скончались, 24 953 человека выздоровели. Количество активных случаев — 2528.
Ранее в Ленобласти официально разрешили Крещенские купания.
Фото: Piter.TV
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