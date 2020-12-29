В Ленобласти разрешили Крещенские купания

Проводиться купания будут с соблюдением социальной дистанции.

Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области разрешающее массовые и Крещенские купания. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Проводиться купания будут с соблюдением социальной дистанции, на открытом воздухе она должна составлять 1,5-2 метра. При нахождении в раздевалках, на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра.

Обеспечивать безопасность жителей и гостей Ленобласти в местах массового купания будут пожарно-спасательные подразделения, бригады скорой помощи и полиция.

Врачи напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение.

Фото: pixabay