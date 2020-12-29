Врачи напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Окунание в ледяную воду приносит пользу не всем.

Окунание в купель в праздник Крещения противопоказано некоторым людям. Об этом ТАСС рассказали терапевты.

Терапевт Людмила Лапа не советовала купаться в холодной воде людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт. Также от окунания нужно отказаться людям с "компрометированными" сосудами проходимостью меньше 20%. Конечно, отказаться от обряда и тем, кто имеет признаки простудных заболеваний.

Главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков напомнил, что во время купания в холодной воде могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, скачками давления. С осторожностью к окунанию нужно относиться людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

После ныряния врачи посоветовали насухо вытереться, растереть тело, чтобы расширить сосуды, быстро надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

Ранее депутаты из Петербурга высказались о запрете крещенских купаний в пандемию.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС