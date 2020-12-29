Депутаты Петербурга высказались о запрете крещенских купаний в пандемию

Если человек себя ведет постоянно как христианин, тогда купания и посты значимы, но они – не цель.

В Госдуме рассказали, стоит ли официально запрещать крещенские купания по всей России, в том числе, и в Петербурге. Как рассказали депутаты "Невским Новостям", запрещать окунание в купель полностью не стоит. Это можно сделать с определенными мерами предосторожности.

По мнению депутата Госдумы VII созыва от Санкт-Петербурга Сергея Вострецова, здесь вопрос в образе жизни. Если человек себя ведет постоянно как христианин, тогда купания и посты значимы, но они – не цель.

Если вы не тренировались, то сдуру лезь в прорубь не стоит. И душа от этого сильно не очистится. Сергей Вострецов, депутат

Вострецов заявил, что если окунания будут организованы с дистанцией, прогревов, тогда не нужно запрещать этот ритуал.

Также СМИ побеседовало с Михаилом Романовым, депутатом Госдумы VII созыва от Санкт-Петербурга. Он сообщил, что за безопасностью должны следить власти, именно они должны обеспечить соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Крещенские купания проходят в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января.

В среду в Ленобласти похолодает до -28 градусов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС