В среду в Ленобласти похолодает до -28 градусов

Местами пройдет снег.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 13 января на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов региона пройдет небольшой, ночью на западе местами умеренный снег, ожидаются слабая метель, поземок. Ветер юго-восточный, восточный ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха в течение суток на западе -11...-16 градусов., на юго-западе до -6 градусов; на востоке -17...-22, местами -25...-28 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Ленобласти 12 января запечатлели северное сияние.

Фото: Piter.tv