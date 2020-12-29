За последние сутки в Ленобласти выявили 218 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 218 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 211 человек. Еще 6 человек ушли из жизни.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 26 447 случаев заболевания вирусной инфекцией, из них активные — 2486. 313 человек скончались.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти откроются 23 пункта вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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