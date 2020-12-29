В Ленобласти откроются 23 пункта вакцинации от коронавируса

Записаться можно будет по телефону.

Со следующей недели в Ленобласти начнут работать 23 пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию комитета по здравоохранению.

Жители области смогут предварительно записаться по телефону.

Накануне в ЛОКБ вакцинацию от COVID-19 прошли 30 педагогов и воспитанников из Кировского района. Также прививки начали делать медики, учителя, социальные работники и полицейские. На данный момент Ленобласть получила 2642 комплекта вакцины.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"