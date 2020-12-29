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В Ленобласти откроются 23 пункта вакцинации от коронавируса
Сегодня, 13:14
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nadezhda_sib

В Ленобласти откроются 23 пункта вакцинации от коронавируса

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Записаться можно будет по телефону.

Со следующей недели в Ленобласти начнут работать 23 пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на информацию комитета по здравоохранению.

Жители области смогут предварительно записаться по телефону. 

Накануне в ЛОКБ вакцинацию от COVID-19 прошли 30 педагогов и воспитанников из Кировского района. Также прививки начали делать медики, учителя, социальные работники и полицейские. На данный момент Ленобласть получила 2642 комплекта вакцины. 

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"

Теги: вакцинация, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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