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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания COVID-19

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Количество новых случаев постепенно снижается.

За минувшие сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новых случаев выздоровления, а также летальных случаев, зафиксировано не было.

Всего за период пандемии в Ленобласти, по официальным данным, заболели 6205 человек, 4227 выздоровели, 61 умер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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