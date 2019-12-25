За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания COVID-19

Количество новых случаев постепенно снижается.

За минувшие сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новых случаев выздоровления, а также летальных случаев, зафиксировано не было.

Всего за период пандемии в Ленобласти, по официальным данным, заболели 6205 человек, 4227 выздоровели, 61 умер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коллективный иммунитет жителей Ленобласти к коронавирусу составляет 20%.

Фото: Piter.TV