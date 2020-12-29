За последние сутки в Ленобласти выявили еще 217 новых случаев заболевания COVID-19

Количество выздоровевших за сутки превысило количество заболевших.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 217 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 258 человек. Еще 7 человек ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 26229 случаев заболевания вирусной инфекцией, из них активные — 2485.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что посетители кафе в Кудрово дрались и кидались бутылками.

Фото: Piter.TV