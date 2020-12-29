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В Ленобласти зарегистрировали 213 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:00
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В Ленобласти зарегистрировали 213 новых случаев заражения COVID-19

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Количество активных случаев составляет 2390.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 213 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 173 человек. Еще 4 человека ушли из жизни. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 25146 случаев заболевания вирусной инфекцией. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Ленобласти поработал автоволонтером в Сертолово. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в ло
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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