В Ленобласти зарегистрировали 213 новых случаев заражения COVID-19

Количество активных случаев составляет 2390.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 213 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 173 человек. Еще 4 человека ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 25146 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Ленобласти поработал автоволонтером в Сертолово.

Фото: Piter.TV