Губернатор Ленобласти поработал автоволонтером в Сертолово

Во вторник, 5 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко помог медикам Сертоловской поликлиники и попробовал себя в качестве автоволонтера. Ему нужно было возить врача на вызовы к пациентам в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон Черная Речка.
Помощь автоволонтеров позволяет докторам посетить как можно больше пациентов за смену. Некоторые врачи работают круглосуточно. Дрозденко напомнил, что добровольцам будут рады в каждой поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте.
Напомним, участковые врачи посещают пациентов каждый день в период новогодних праздников. Исключение составили 1,2 января, а также 7 января.
Видео: Александр Дрозденко / Instagram
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