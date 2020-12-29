Губернатор Ленобласти поработал автоволонтером в Сертолово

"Пассажиром" губернатора стала клинический ординатор Елена Катаева.

Во вторник, 5 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко помог медикам Сертоловской поликлиники и попробовал себя в качестве автоволонтера. Ему нужно было возить врача на вызовы к пациентам в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон Черная Речка.

Помощь автоволонтеров позволяет докторам посетить как можно больше пациентов за смену. Некоторые врачи работают круглосуточно. Дрозденко напомнил, что добровольцам будут рады в каждой поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте.

Напомним, участковые врачи посещают пациентов каждый день в период новогодних праздников. Исключение составили 1,2 января, а также 7 января.

Видео: Александр Дрозденко / Instagram