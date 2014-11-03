МЧС России: почти 400 тысяч добровольцев помогают ликвидировать последствия ЧС и тушить пожары

Сегодня в стране отмечается День волонтера.

В российском экстренном ведомстве рассказали о том, что почти 400 тысяч добровольцев помогают ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и тушить пожары по стране. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что профессиональный праздник волонтеры отмечают пятого декабря.

В настоящее время в нашей стране более 21 тысячи добровольческих организаций помогают решать задачи в области защиты населения. В их составе почти 400 тысяч добровольцев, среди которых 13 тысяч - аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ. Александр Куренков, глава МЧС РФ

Профильное министерство активно сотрудничает с отделениями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в 46 регионах РФ. На территории Курской области в 2024 году сформирован местный центр приема и передачи гуманитарной помощи, для которого НЦППИП закупил персональные компьютеры, средства связи, погрузочную технику, товары первой необходимости, продукты питания и детские товары. В ежедневном режиме поддержку там получают порядка двух тысяч человек.

Саперы МЧС обезвредили украинский беспилотник в Курской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России