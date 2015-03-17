Саперы МЧС обезвредили украинский беспилотник в Курской области

Специалисты рассказали о работе по обезвреживанию снарядов ВСУ в приграничье.

Российские специалисты из экстренного ведомства страны обезвредили боевую часть украинского ударного беспилотника, находившегося нана территории приграничного района в Курской области. В пресс-службе ГУ МЧС в социальных сетях опубликовали информацию о том, что для обезвреживания опасных предметов саперы используют оборудование из неметаллических материалов, так как представители киевского режима закладывают в дроны ловушки, реагирующие на металл. Обычно все подозрительные объекты уничтожаются сразу же.

Если опасный боеприпас находится на безопасном удалении от жилых домов, объектов инфраструктуры, то он уничтожается на месте. командир сводного пиротехнического отряда с позывным "Пилат"

В ГУ МЧС уточнили, что заряды, закладываемые Вооруженными силами Украины в БПЛА, при детонации могут нанести большой ущерб гражданскому населению. Именно поэтому специалисты оперативно отрабатывают все получаемые заявки об обнаружении взрывоопасных предметов в регионе. В общей сложности в Курской области саперы свыше 200 раз обезвреживали взрывоопасные предметы.

Пять человек погибли в двух пожарах в Ростовской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России