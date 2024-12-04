Пять человек погибли в двух пожарах в Ростовской области

В ГУ МЧС раскрыли подробности двух происшествий в регионе.

Два пожара, произошедших ранним утром 4 ноября на территории Ростовской области, унесли жизни пяти человек. В настоящее время оба всоспламнения ликвидированы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренных служб страны. Специалисты уточнили, что один из пожаров зафиксирован в частном здании, находящися в Новошахтинске. На месте пепелища спасатели нашли тела мужчины и женщины. Огонь там был ликвидирован на площади в 60 квадратных метров. В тушении огня задействовались силы 19 человек личного состава.

На улице Каскадной в Ростове-на-Дону на пожаре погибли трое мужчин - строителей. Пожар был ликвидирован на 66 кв. м. Пожар тушили 33 человека и 10 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В ГУ МЧС отметилм, что возгорание произошло в старом доме на участке строительства нового двухэтажного дома.

Пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки.

Фото и видео: ГУ МЧС России