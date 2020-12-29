В Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению за сутки были выписаны 178 человек. Еще 4 человека ушли из жизни.
Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 24933 случая заболевания вирусной инфекцией. 2354 человека болеют на данный момент.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек.
Фото: Piter.TV
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