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В Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:00
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В Ленобласти выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом

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Зарегистрировано 4 новых летальных случая.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 216 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 178 человек. Еще 4 человека ушли из жизни. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 24933 случая заболевания вирусной инфекцией. 2354 человека болеют на данный момент.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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