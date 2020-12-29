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В первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек
Сегодня, 16:09
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В первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек

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Медработники продолжают работу в период праздников.

С 31 декабря по 3 января в скорую помощь Ленинградской области поступило почти 4,4 тыс. вызовов. Из них 1880 были экстренными. Об этом рассказала пресс-служба региона.

В эти дни в области круглосуточно дежурили 169 бригад. 

В период новогодних праздников свою работу продолжают поликлиники. Исключения составляют 1,2 и 7 января. В остальные дни участковые посещают амбулаторных пациентов. Работу первичного звена поддерживают волонтеры. 

За последние сутки в Ленобласти выявили 218 новых случаев заражения COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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