В первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек

Медработники продолжают работу в период праздников.

С 31 декабря по 3 января в скорую помощь Ленинградской области поступило почти 4,4 тыс. вызовов. Из них 1880 были экстренными. Об этом рассказала пресс-служба региона.

В эти дни в области круглосуточно дежурили 169 бригад.

В период новогодних праздников свою работу продолжают поликлиники. Исключения составляют 1,2 и 7 января. В остальные дни участковые посещают амбулаторных пациентов. Работу первичного звена поддерживают волонтеры.

За последние сутки в Ленобласти выявили 218 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Piter.TV