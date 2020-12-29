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За последние сутки в Ленобласти выявили 218 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 218 новых случаев заражения COVID-19

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Новых летальных случаев не зафиксировано. 

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 218 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 116 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 24717 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сосновом Бору муж выбросил жену с 4-го этажа. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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