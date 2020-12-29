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В Сосновом Бору муж выбросил жену с 4-го этажа
Сегодня, 18:50
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В Сосновом Бору муж выбросил жену с 4-го этажа

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Женщина осталась в живых, ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

В Сосновом Бору мужчина выбросил жену с 4-го этажа девятиэтажного дома. О случившемся 3 января рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Накануне в четвертом часу утра в полицию поступило сообщение, что в подъезде дома №42 по Молодёжной улице неизвестный мужчина кричал и стучал во все двери. Отряд полиции нашел у дома 29-летнюю травмированную женщину. Пострадавшая рассказала о том, что её 31-летний супруг во время ссоры выбросил из окна квартиры. Она осталась в живых, ее госпитализировали с тяжелыми травмами в состоянии алкогольного опьянения.

Супруг задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что юных нарушительниц "комендантского часа" для детей задержали в Колпино. Дальнейшие разбирательства продолжились в отделе полиции.

Фото: Piter.tv

 

Теги: падение с высоты, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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