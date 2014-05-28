Число вызовов скорой помощи в Ленобласти возросло на 3%

В связи с открытием сезонного периода потребления свежих овощей и фруктов специалисты призвали проявлять повышенную бдительность при приготовлении пищи.

На протяжении последней недели в Ленобласти зарегистрировано трехпроцентное увеличение количества обращений за услугами скорой медицинской помощи. Дополнительно отмечено повышение числа вызовов к маленьким пациентам на 4,6 процента, сообщили официальные представители регионального правительства.

В связи с открытием сезонного периода потребления свежих овощей и фруктов специалисты призвали проявлять повышенную бдительность при приготовлении пищи. Сообщается о недавнем инциденте, когда пара из Выборгского района добавила в приготовленный ими салат цветки нарцисса.

Необходимо помнить, что нарциссы являются токсичными растениями. Благодаря своевременному прибытию бригады медиков, пострадавших своевременно госпитализировали и оказали необходимую помощь в условиях отравления, прокомментировали ситуацию в региональном управлении.

Ранее мы сообщили о том, что около 428 тыс. человек поучаствовали в месячнике субботников в Ленобласти.

Фото: Piter.TV