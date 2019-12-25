За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заболевания COVID-19

Количество выздоровевших за сутки вновь превысило количество заболевших.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 459 человек. Еще 6 человек скончались.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 20626 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Ленобласти введут общие льготы на проезд в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV