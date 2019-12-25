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За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 226 новых случаев заболевания COVID-19

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Количество выздоровевших за сутки вновь превысило количество заболевших.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 226 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 459 человек. Еще 6 человек скончались. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 20626 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Ленобласти введут общие льготы на проезд в общественном транспорте. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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