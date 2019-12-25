В Петербурге и Ленобласти введут общие льготы на проезд в общественном транспорте

Депутаты Законодательного собрания утвердили законопроект, согласно которому жители Ленинградской области смогут пользоваться одинаковыми преференциями с петербуржцами в плане льготного проезда. Заседание прошло сегодня, 16 декабря.

Воспользоваться льготными проездными смогут ветераны труда, реабилитированные жертвы политических репрессий, пенсионеры, школьники из многодетных семей и некоторые другие категории граждан. Он будет действовать в метрополитене, автобусах, в том числе межрегиональных, троллейбусах и трамваях.

Также же льготы предоставят и петербуржцам в Ленинградской области.

В 2021-м году Петербург выделит на эти цели 336,4 млн рублей, а Ленобласть ― более 600 млн рублей.

Напомним, что летом 2020-го года началась работа по созданию агломерации, состоящей из города и области. Регионы планируют совместное развитие в области внутреннего туризма, дорожно-траспортной сферы и культуры.

Фото: Piter.TV