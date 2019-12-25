За последние сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 210 человек

Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки было выписано 196 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период в регионе зафиксировали 16948 случаев COVID-19, 5134 из них — активные, 11645 человек выздоровели, 139 умерли.

Ранее СК возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме во Всеволожске.

Фото: Piter.TV