За последние сутки в Ленобласти выявили 207 новых случаев заболевания COVID-19

Число активных случаев на данный момент составляет 5558.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 207 новых случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки были выписаны 204 человека. Еще 5 человек скончались.

Всего в регионе 14495 случаев заболевания COVID-19, 8806 человек выздоровели, 131 ушли из жизни.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти предложили выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам старше 65 лет.

Фото: Piter.TV