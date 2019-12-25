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За последние сутки в Ленобласти выявили 207 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:20
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 207 новых случаев заболевания COVID-19

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Число активных случаев на данный момент составляет 5558.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 207 новых случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки были выписаны 204 человека. Еще 5 человек скончались.

Всего в регионе 14495 случаев заболевания COVID-19, 8806 человек выздоровели, 131 ушли из жизни. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти предложили выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам старше 65 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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