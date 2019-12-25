В Ленобласти предложили выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам старше 65 лет

На это понадобится 4 миллиарда рублей.

В парламенте Ленинградской области задумались над компенсацией пожилым людям пребывания в самоизоляции, сообщил 47news.

Депутат от партии "Справедливая Россия" Александр Перминов подал в канцелярию ЗакСа законопроект о единовременной выплате в 2020 году гражданам в возрасте 65 лет и старше. Народный избранник предлагает пенсионерам выплатить по 10 тысяч рублей. Так, жители области смогут потратить деньги на оплату лечения и реабилитацию. Перминов отметил, что на данную инициативу можно взять средства из программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан".

Под эту категорию попадают (согласно данным Росстата) более 400 тысяч жителей Ленобласти, поэтому властям понадобится 4 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что участковых врачей Петербурга обеспечат транспортом для поездок к больным коронавирусом.

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