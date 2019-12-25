Участковых врачей Петербурга обеспечат транспортом для поездок к больным коронавирусом

Благодаря этому сократится время в пути между адресами.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что петербургских участковых врачей обеспечат транспортом для выезда к коронавирусным больным. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Ранее горожане, в том числе врачи, уже просили Смольный поставить в поликлиники районов дополнительные транспортные средства. Отмечается, что врачам зачастую приходится добираться до потенциально больных новой коронавирусной инфекцией на общественном транспорте.

Кроме того, если в поликлиники поступит транспорт, то благодаря ему появится возможность сократить время в пути между адресами, а также увеличить число пациентов, которых нужно будет обследовать.

Ранее мы писали, что Евгений Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV