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Участковых врачей Петербурга обеспечат транспортом для поездок к больным коронавирусом
Сегодня, 20:47
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smirenny

Участковых врачей Петербурга обеспечат транспортом для поездок к больным коронавирусом

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Благодаря этому сократится время в пути между адресами.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что петербургских участковых врачей обеспечат транспортом для выезда к коронавирусным больным. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Ранее горожане, в том числе врачи, уже просили Смольный поставить в поликлиники районов дополнительные транспортные средства. Отмечается, что врачам зачастую  приходится добираться до потенциально больных новой коронавирусной инфекцией на общественном транспорте. 

Кроме того, если в поликлиники поступит транспорт, то благодаря ему появится возможность сократить время в пути между адресами, а также увеличить число пациентов, которых нужно будет обследовать.

Ранее мы писали, что Евгений Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, участковый врач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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