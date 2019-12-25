Рост числа заболевших объясняют нарастающим объемом тестирования.

Во вторник, 17 ноября, глава НМИЦ им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом, сообщил ТАСС.

Так, рост числа объясняют нарастающим объемом тестирования. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге отметил, что ситуация с пандемией контролируемая: в случае необходимости будут перепрофилированы дополнительные медучреждения.

Также Шляхто уточнил, что нельзя забывать про хронические заболевания.

Доступность, качество обеспечения лекарственными препаратами, все вопросы должны быть в поле зрения, когда мы принимаем какие-то ограничительные решения считает глава межведомственной рабочей группы.

Ранее мы писали, что на поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей.

Фото: Piter.TV