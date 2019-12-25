Во вторник, 17 ноября, глава НМИЦ им. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто объяснил рост числа заболевших коронавирусом, сообщил ТАСС.
Так, рост числа объясняют нарастающим объемом тестирования. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге отметил, что ситуация с пандемией контролируемая: в случае необходимости будут перепрофилированы дополнительные медучреждения.
Также Шляхто уточнил, что нельзя забывать про хронические заболевания.
Доступность, качество обеспечения лекарственными препаратами, все вопросы должны быть в поле зрения, когда мы принимаем какие-то ограничительные решения
считает глава межведомственной рабочей группы.
Ранее мы писали, что на поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все