  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей
Сегодня, 17:55
47
smirenny

На поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей

0 0

Некоторые предприятия смогут получить субсидии.

Смольный выделит 47 миллионов рублей для поддержки предприятий города. На эти деньги временно трудоустроят работников, сообщили в пресс-службе администрации. 

На субсидии могут рассчитывать те фирмы, которые смогут организовать временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. А также те, кто ввел режим неполного рабочего времени или вынужденно временно остановил работы. Так, на каждого работника в месяц можно получить 15 769 рублей. Практически все деньги – 46,8 миллиона рублей – поступили из федеральной казны. 

На данный момент соглашения подписали с девятью организациями на 894 сотрудника. 

Ранее мы писали, что развивающие пространства "Точки кипения" впервые получат субсидии Смольного.

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет города, коронавирус, пандемия, поддержка населения, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии