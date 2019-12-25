На поддержку трудоустройства петербуржцев во время пандемии потратят 47 млн рублей

Некоторые предприятия смогут получить субсидии.

Смольный выделит 47 миллионов рублей для поддержки предприятий города. На эти деньги временно трудоустроят работников, сообщили в пресс-службе администрации.

На субсидии могут рассчитывать те фирмы, которые смогут организовать временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. А также те, кто ввел режим неполного рабочего времени или вынужденно временно остановил работы. Так, на каждого работника в месяц можно получить 15 769 рублей. Практически все деньги – 46,8 миллиона рублей – поступили из федеральной казны.

На данный момент соглашения подписали с девятью организациями на 894 сотрудника.

Ранее мы писали, что развивающие пространства "Точки кипения" впервые получат субсидии Смольного.

Фото: Piter.TV