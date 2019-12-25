Развивающие пространства "Точки кипения" впервые получат субсидии Смольного

В Петербурге таких пространств на данный момент пять.

Смольный выделит субсидии на развивающие пространства "Точка кипения". Субсидия составит 30 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Средства пойдут на поддержку педагогических, молодежных, инженерных, научно-технологических и образовательно-культурных инициатив. Поддержать проект решили в связи с тем, что он помогает молодежи участвовать в развитии города. В "Точке кипения" она может выдвинуть идею, протестировать ее с помощью профессионалов, подготовить проект и предложить для реализации.

Каждое пространство, получившее субсидию, проведет около 360 мероприятий и привлечет не менее 6 тыс. участников. Средства на развитие проекта выделят впервые, но не последний раз, пообещал губернатор Александр Беглов. На данный момент в городе работают пять "точек", три из которых ― на базе петербургских вузов. Градоначальник надеется, что пространства и дальше продолжат создаваться на базе высших учебных заведений города.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проект Красносельского района стал победителем конкурса "Родной район".

Фото: vk.com/tboilspb