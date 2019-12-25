Проект Красносельского района стал победителем конкурса "Родной район"

Красносельский район получил 100 млн рублей за проект благоустройства береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что Красносельский район стал победителем конкурса "Родной район". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В субботу я лично убедился, что инициативы жителей при финансовой поддержке города позволяют получить качественный и востребованный конечный продукт — будь то сквер или творческая студия. Александр Беглов.

Известно, что Красносельский район получил 100 млн на реализацию проекта благоустройства береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара. При этом Калининский район удостоился 50 млн рублей на воплощение в жизнь проекта развития пространства "Кванториум-city".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы выступили против застройки Охтинского мыса "Газпромом".

Фото:"Родной район" | Санкт-Петербург/YT