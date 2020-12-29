За последние сутки в Ленобласти выявили 219 новых случаев заболевания COVID-19

Количество активных больных держится на уровне 2,5 тысяч.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 219 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки был выписан 201 человек. Еще 2 человека скончались от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 29375 случаев заболевания вирусной инфекцией, 371 человек скончался, 26450 человек выздоровели. На данный момент болеют 2554 жителей области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в доме под Тосно нашли обмороженный и обглоданный труп мужчины.

Фото: Piter.TV