В доме под Тосно нашли обмороженный и обглоданный труп мужчины

У погибшего также отсутствовала правая кисть.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти мужчины, останки которого нашли в доме в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Информация об обнаружении трупа поступила в отдел полиции 24 января в 22:30. Останки неизвестного лежали в доме на Соколовской улице в поселке Рябово. Погибшим оказался мужчина 30-40 лет на вид. Его тело было обморожено, а мягкие части – обглоданы. Кроме того, отсутствовала правая кисть. Экспертиза установила, что мертвец пролежал в доме более 2 месяцев.

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