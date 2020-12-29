В Москве нашли мертвым популярного стендапера Александра Шаляпина

Его тело обнаружили в доме на Хорошевском шоссе.

В Москве нашли мертвым популярного стендап-комика и актера Александра Шаляпина. По предварительной информации, он покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Труп артиста обнаружили в доме на Хорошевском шоссе. На месте происшествия работает полиция. Шаляпину был 41 год. Причины случившегося не сообщаются.

Александр Шаляпин прославился благодаря участию в проектах Stand Up и "Открытый микрофон" на ТНТ. Также он снялся в более 50 кинокартинах. В частности, его можно увидеть в таких фильмах, как "Бумер-2", "Сваха", "Глухарь-2", "Любовь как любовь" и др.

В какой-то момент артист без видимых причин пропал с телеэкранов. Позже он вновь появился, заявив, что злоупотреблял алкоголем. Из-за этого у него просто не было сил и желания писать монологи.

Ранее мы писали, что в 87 лет умер американский телеведущий Ларри Кинг.

Фото: Instagram / shalyap_in