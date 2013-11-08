СМИ: солдат-контрактник покончил с собой на посту в Подмосковье

Солдат контрактной службы покончил с собой на посту в воинской части в городе Коломна Московской области. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 21 июля. Согласно данным СМИ, тело военного обнаружили сослуживцы. Контрактнику был 21 год.
Причины такого поступка в настоящее время выясняются. Ведется проверка произошедшего.
Ранее в Хорошевском суде Москвы покончил с собой пристав. Ему было 30 лет
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky