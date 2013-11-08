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СМИ: солдат-контрактник покончил с собой на посту в Подмосковье
Сегодня, 15:56
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СМИ: солдат-контрактник покончил с собой на посту в Подмосковье

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Тело военного обнаружили сослуживцы.

Солдат контрактной службы покончил с собой на посту в воинской части в городе Коломна Московской области. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 июля. Согласно данным СМИ, тело военного обнаружили сослуживцы. Контрактнику был 21 год.

Причины такого поступка в настоящее время выясняются. Ведется проверка произошедшего.

Ранее в Хорошевском суде Москвы покончил с собой пристав. Ему было 30 лет

Фото: Piter.tv
 

Теги: коломна, контрактник, покончил с собой, суицид
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Орлов Петр
Сегодня 17:38

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