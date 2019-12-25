Причины трагедии устанавливаются.

В Хорошевском суде Москвы пристав покончил с собой. Об этом рассказали экстренные региональные службы. Сейчас специалисты устанавливают мотивы произошедшего и обстоятельства трагедии, толкнувшие мужчину на такой поступок.

По данному факту в ГУФССП России по Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве

В Telegram-канале Mash уточнили, что погибшему было 30 лет. По другим источникам - 27 лет. Джамиль Ахундов работал судебным приставом уже три года. У руководства не было нареканий к сотруднику. Днем 9 июля он зашел в уборную судебной инстанции вместе с табельным оружием.

Умер народный артист России Михаил Глуз.

Фото и видео: Telegram/Mash



