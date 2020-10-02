Умер народный артист России Михаил Глуз

Ему было 69 лет.

Народный артист России и композитор Михаил Глуз скончался на 70-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба театра "Ленком".

Сегодня пришло печальное известие - не стало композитора, Народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей. из сообщения на сайт "Ленкома".

Отмечается, что Глуз является автором музыки к балетам, мюзиклам, а также рок-операм и кинофильмам. Его творения звучат в спектакле "Поминальная молитва". Кроме того, Глуз был автором таких музыкальных постановок, как "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", а также балета "Сон с продолжением" и других. Он являлся худруком Камерного еврейского музыкального театра.

О месте и времени прощания с Глузом будет известно позже.

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Фото: Youtube / Канада Плюс