Стас Садальский раскритиковал руководство "Ленкома"

Актер возмущен тем, что с репертуара сняли все октябрьские постановки с участием Инны Чуриковой.

Российский актер театра и кино Станислав Садальский раскритиковал руководство театра "Ленком". Он возмущен тем, что с репертуара сняли все октябрьские постановки с участием 76-летней Инны Чуриковой. Об этом пишет "Телепрограмма".

По словам Садальского, Чурикова любит работать и продолжает это делать вне "Ленкома". Она – "шикарная и блистательная" актриса. Актер считает, что руководство театра отстранило Чурикову от спектаклей, чтобы создать видимость какой-то деятельности.

Впрочем, фактическому отстранению Инны Чуриковой все-таки есть объяснение. Дело в том, что культурные учреждения Москвы получили рекомендации от властей с просьбой пересмотреть расписание. Все актеры старше 65 лет должны быть отправлены на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь Садальский уверен, что зрители идут в театр, чтобы встретиться с любимыми артистами, и стать чуточку счастливее от этой встречи. "Так что, руки прочь от самого главного лекарства!" – заявил он в Instagram.

Ранее мы писали, что Монеточка выпустила новый альбом "Декоративно-прикладное искусство".

Фото: Instagram / stassadal