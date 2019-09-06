Новые песни певицы отсылают к музыке "нулевых".

Певица Монеточка выпустила новый альбом "Декоративно-прикладное искусство". В него вошли 11 треков, один из которых был записан вместе с Noize MC. Музыку для релиза написал продюсер Витя Исаев, который работал над предыдущей пластинкой Монеточки "Раскраски для взрослых".

Музыкальный портал The Flow отметил, что новые песни певицы отсылают к музыке "нулевых". "Коза", вероятнее всего, была вдохновлена "Королем и Шутом", "Шприц" посвящен Сергею Шнурову, а "Ириски и риски" напоминают об "Аквариуме".

Монеточка представит новый альбом во время выступлений в Москве и Петербурге, которые запланированы на 3 и 4 ноября соответственно. На данный момент песни можно послушать на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Ранее мы писали, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Фото: Instagram / monetochkaliska