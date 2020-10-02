В 85 лет скончалась вдова актера Евгения Леонова

В Москве на 86-м году жизни скончалась Ванда Леонова, вдова знаменитого актера Евгения Леонова. Информация опубликована на сайте театра "Ленком".
Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей.
"Ленком"
Причины смерти актрисы Ванды Леоновой не уточняются. При этом в феврале этого года она была госпитализирована в больницу, находилась в нестабильном состоянии.
Ванда и Евгений Леонов познакомились во время гастролей актера в Екатеринбурге в 1957 году, через несколько месяцев поженились. В 1958 году у них родился сын Андрей, который известен публике по роли папы в сериале "Папины дочки". Евгений Леонов умер в 1994 году, прожив с женой 37 лет.
Ранее скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.
Фото: Instagram / @lenkomtheatre
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