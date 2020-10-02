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В 85 лет скончалась вдова актера Евгения Леонова
Сегодня, 8:09
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nastya960

В 85 лет скончалась вдова актера Евгения Леонова

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Причины смерти Ванды Леоновой не уточняются.

В Москве на 86-м году жизни скончалась Ванда Леонова, вдова знаменитого актера Евгения Леонова. Информация опубликована на сайте театра "Ленком".

Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей.

"Ленком"

Причины смерти актрисы Ванды Леоновой не уточняются. При этом в феврале этого года она была госпитализирована в больницу, находилась в нестабильном состоянии.

Ванда и Евгений Леонов познакомились во время гастролей актера в Екатеринбурге в 1957 году, через несколько месяцев поженились. В 1958 году у них родился сын Андрей, который известен публике по роли папы в сериале "Папины дочки". Евгений Леонов умер в 1994 году, прожив с женой 37 лет.

Ранее скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.

Фото: Instagram / @lenkomtheatre

Теги: ванда леонова, евгений леонов, ленком
Категории: Новости России, Лента новостей,

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