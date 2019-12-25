За последние сутки в Ленобласти выявили 100 новых случаев COVID-19

Выздоровевших за сутки в три раза меньше.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 100 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 30 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период зарегистрировано 9644, 5512 человек выздоровели, 103 человека скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область.

Фото: Piter.TV