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За последние сутки в Ленобласти выявили 100 новых случаев COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 100 новых случаев COVID-19

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Выздоровевших за сутки в три раза меньше.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 100 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 30 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период зарегистрировано 9644, 5512 человек выздоровели, 103 человека скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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